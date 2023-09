Booking.com i Travelist z zarzutami UOKiK. "Naruszyły interesy konsumentów"

Jak dowiadujemy się z komunikatu i wypowiedzi prezesa UOKiK, UOKiK przeprowadził szeroki monitoring platform internetowych, sprawdzając poprawność praktyk związanych z rozszerzonymi obowiązkami informacyjnymi w kontekście zasad wynikających z unijnej dyrektywy Omnibus. W 19 wypadkach stwierdził naruszenia i wezwał przedsiębiorców do przedstawienia wyjaśnień i zmiany kwestionowanych praktyk.

O co chodziło? Najczęściej nie informowały one, że sprzedający na platformie podmiot jest przedsiębiorcą (np. taka informacja występowała tylko w regulaminie platformy), a informacje o podziale obowiązków między platformą a sprzedawcami były rozproszone w kilku dokumentach. Większość przedsiębiorców - po interwencji prezesa UOKiK - zmieniła swoje działania lub deklaruje poprawę. "Wśród nich są dostawcy takich platform, jak Glovo, Uber Eats, Pyszne.pl, Wolt, Bolt Food, Aliexpress, Wakacje.pl, FREE NOW, Uber, Bolt, Facebook, Morele.net, Empik, Triverna.pl, Amazon czy Allegro".

- Prawidłowo realizowany obowiązek informacyjny to większa ochrona konsumentów korzystających z handlu elektronicznego - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny w udostępnionym na stronie tej instytucji nagraniu. - Kupując produkty, zmawiając jedzenie czy decydując się na skorzystanie z usługi poprzez platformę internetową, konsumenci powinni mieć łatwy dostęp do kluczowej informacji, czy podmioty, z którymi zawierają umowę, są przedsiębiorcami, czy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Od tego zależą choćby przysługujące im prawa. Jeśli nie zawierają umowy z przedsiębiorcą – nie są chronieni prawem konsumenckim i nie dotyczą ich wynikające z niego przywileje. Przykładowo, nie będą mieć zapewnionej ustawowej możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość - wyjaśnia.

Mimo wezwania przez prezesa UOKiK do zmiany praktyk, trzech przedsiębiorców - Zalando, Booking i Travelist – nie wprowadziło zmian w komunikowaniu informacji konsumentom ani nie wyraziło zamiaru ich wdrożenia. Klienci tych platform mogli nie być wyraźnie informowani, czy prezentowana oferta pochodzi od przedsiębiorcy czy osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą oraz jaki jest podział obowiązków między platformą a sprzedającymi lub usługodawcami, co mogło utrudniać konsumentom podjęcie działań np. w przypadku reklamacji. Konsumenci mogli być pozbawieni dostępu do ważnych informacji, a w rezultacie możliwości świadomego zawierania transakcji na jasnych i przejrzystych zasadach - czytamy w komunikacie.