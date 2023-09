Travelist: To nieprawda, że nie słuchamy uwag UOKiK-u. Wdrażamy Omnibusa

W związku z komunikatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącym implementacji zapisów unijnej dyrektywy Omnibus przez platformy e-commerce, w tym Travelist.pl, pragniemy podkreślić, że wszystkie sygnały ze strony UOKiK traktujemy ze szczególną starannością, aby jak najlepiej dostosować się do obowiązujących wymogów.

Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami Urzędu, od kilku miesięcy konsekwentnie dbając o wdrażanie stosownych zmian. Do dziś w obrębie strony internetowej nasz zespół wprowadził szereg modyfikacji, będących odpowiedzią na wytyczne unijnej dyrektywy Omnibus i przekazane stanowisko UOKiK.

Od początku roku wprowadziliśmy między innymi informację na temat parametrów decydujących o kolejności przedstawionych na stronie ofert, czy tę dotyczącą sposobu weryfikacji opinii gości o obiektach. Upewniliśmy się także, że numer telefonu kontaktowego do naszego Biura Obsługi Klienta jest dobrze widoczny na stronie.

Ostatnie zmiany, dotyczące rozszerzonych obowiązków informacyjnych, zostały wdrożone przez nas w sierpniu bieżącego roku. Wówczas na stronie każdej oferty oraz w koszyku tj. na ostatnim etapie przed dokonaniem płatności, umieszczona została nowa sekcja. To w niej prezentowany jest zarówno przedsiębiorca oferujący konkretną usługę pobytu, jak i podział obowiązków pomiędzy Travelist.pl a przedsiębiorcą. Stosowne zapisy wprowadzone zostały także w Regulaminie, który możliwy jest teraz dodatkowo do pobrania w formie pliku PDF. Wyżej wymienione zmiany zostały wdrożone w terminie do 25 sierpnia 2023 roku.

Mając na uwadze powyższe, informację, która dzisiaj tj. 4 września 2023 roku obiegła media, przyjęliśmy z zaskoczeniem. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że będziemy kontynuować współpracę z UOKiK, która pozwoli jak najlepiej zabezpieczyć interesy naszych klientów, w tym prawidłowo realizować obowiązek informacyjny w przestrzeni e-commerce – zgodny z dyrektywą Omnibus i zrozumiały dla konsumenta".