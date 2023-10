W przyszłym roku Itaka poleci z Lublina do Turcji

W tym roku w miesiącach wakacyjnych lubelskie lotnisko obsłużyło rekordową liczbę pasażerów. W przyszłym sezonie letnim kierunków czarterowych będzie jeszcze więcej. W czerwcu 2024 r. w siatce pojawią się Hurghada i Kreta. Będzie można także polecieć, tak jak w tym roku, na Rodos i do Monastyru w Tunezji. Ofertę uzupełnią sezonowe loty do popularnych miejscowości turystycznych na południu Europy - Mediolanu, Splitu i Burgas, powrócą również rejsy nad polskie morze, do Gdańska.