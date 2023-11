Brytyjski touroperator Jet2holidays chce wesprzeć niezależne biura agencyjne w pozyskiwaniu pracowników – pisze portal Travel Weekly. Firma dopłaci więc 5 tysięcy funtów na rok do wynagrodzenia nowo pozyskanej osoby do pracy. Inicjatywa jest częścią programu „Appoint an apprentice” (z ang. „zatrudnij praktykanta”) i będzie realizowana niezależnie od innego programu zakładającego wsparcie finansowe podnoszenia kwalifikacji przez agentów i ich pracowników.

O pieniądze ubiegać się mogą biura partnerskie w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Na jedno biuro przypada dofinansowanie dla jednej osoby.

Inwestowanie w kadry

Jet2holidays wspiera swoich partnerów z sieci sprzedaży na różne sposoby, w tym współfinansując kampanie marketingowe i programy szkoleniowe. Wcześniej organizator przeznaczył pół miliona funtów na opłacenie praktyk zawodowych agentów i ich pracowników. Teraz chce postawić na rozwój tych firm poprzez pozyskiwanie nowych, zdolnych i oddanych pracowników.

– Nasze partnerskie podejście polega na konkretnych działaniach wspierających niezależnych agentów – zapewnia cytowany przez portal prezes Jet2.com i Jet2holidays Steve Heapy. – Dziś inwestujemy pieniądze w kolejne pokolenie talentów – dodaje i podkreśla, że korzyści z tego odnoszą obie strony i cała branża. Dla Heapy’ego sukces partnera jest też sukcesem Jet2holidays.