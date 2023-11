DER Touristik: Trzy razy więcej rezerwacji na lato 2024. Klienci wracają do agentów

W minionym sezonie letnim co trzecia rezerwacja w DER Touristik dotyczyła pobytu rodzinnego.

Klienci biura podróży wybierają: Turcja przed Hiszpanią i Grecją

Jeśli chodzi o kierunki, to wyraźnym zwycięzcą jest Turcja. Na kolejnych miejscach znajdują się Hiszpania, Grecja, Tunezja i Egipt. W kategorii dalekich krajów wybijają się Mauritius, Malediwy i Seszele, a dalej Ameryka Północna i Karaiby z Dominikaną, Meksykiem i Kubą. Następne pozycje należą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Tajlandii.

DER Touristik zapowiada otwarcie przed latem jedenastu hoteli marki Sentido, w tym dwóch w Egipcie i po jednym w Turcji i Bułgarii. Do tego trzech w Tajlandii, na Malediwach i na Sri Lance oraz czterech Sentido Premium-Camps w różnych częściach Włoch.

Wśród nowości znajdą się również hotele marki premium Aldiana – poza jednym w Side, który zacznie działać jesienią 2024 roku, pojawi się jeszcze klub w Egipcie. Latem przyszłego roku klienci będą mogli pojechać do drugiego już obiektu we Włoszech lajfstajlowej sieci Ananea, w 2025 roku do tej rodziny dołączy hotel nad Oceanem Indyjskim.