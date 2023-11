W ramach corocznie prowadzonej kampanii „Podróżuj bez obaw”, którą w Wielkiej Brytanii prowadzi tamtejsza organizacja branżowa ABTA, do podróżowania i korzystania z usług jej członków zachęcać będą influencerzy. Celem akcji jest pozyskanie klientów z dwóch grup docelowych – młodych w wieku 16-24 lata oraz rodzin z dziećmi.

Zadaniem influencerów, @jayneytravels i @theheartstylist, będzie namawianie internautów do zastanowienia się, na jakie wakacje chcą się wybrać w przyszłym roku. W ramach kampanii do wygrania będą też nagrody pieniężne do 300 funtów w wybranej walucie – wystarczy polubić posty influencerów i pokazać swoje wymarzone miejsca na wakacje.

ABTA będzie reklamować podróże zorganizowane także na Instagramie, Facebooku i X (wcześniej Twitter) oraz udostępniać treści we własnych mediach z hasztagiem #DreamingWithABTA, który ma nie tylko zainspirować do wyjazdu, ale także podkreślić, że rezerwowanie w firmie będącej członkiem ABTA zapewnia bezpieczne wakacje i pozwala skorzystać ze specjalistycznej wiedzy profesjonalnych doradców.

Kolejny etap kampanii będzie realizowany po świętach Bożego Narodzenia – na początku roku tradycyjnie najwięcej Brytyjczyków rezerwuje swój urlop.