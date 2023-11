Klienci będą mogli spędzić wakacje na Riwierze Albańskiej, w Durres i w pobliskiej miejscowości Golem. Loty będą realizowane raz na tydzień, w niedzielę. Pierwszy samolot zaplanowany jest na 16 czerwca, a ostatni na 29 września 2024 roku



Albania to, obok Turcji, jeden z najważniejszych kierunków w ofercie Rego-Bisu. – Jako prekursorzy wyjazdów do tego kraju cieszymy się, mogąc poszerzać ofertę o kolejne lotniska, miasta wylotu – komentuje prezes biura podróży Gabriela Mańka-Sokullu, cytowana w komunikacie firmy. – Na pewno nadal będziemy pracować nad zwiększaniem liczby połączeń czarterowych.

Jak podaje Rego-Bis, Albania z każdym rokiem notuje wzrost ruchu lotniczego i turystycznego. W zeszłym roku wyjechało tam ponad sto tysięcy Polaków.

Połączenie z Tiraną to nie jedyna nowość w planach touroperatora, jeśli chodzi o loty czarterowe. W przyszłym roku zamierza on otworzyć loty do Tirany z Krakowa, Rzeszowa i Radomia, a z tego ostatniego portu także do Macedonii Północnej i Czarnogóry.

O swoich nowościach na lato 2024 roku będzie opowiadał podczas spotkań z agentami turystycznymi w grudniu: 4 grudnia w Zielonej Górze, 5. w Warszawie, 6. w Radomiu, 7. w Rzeszowie i 8. w Zabrzu.