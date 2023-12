Po pandemii ciągle mniej turystów w niemieckich biurach podróży

Obroty o 12 procent wyższe niż w 2019 roku i o 15 procent rok do roku – to wynik sezonu letniego na niemieckim rynku turystyki wyjazdowej. Choć wpływów było więcej, to w liczbie klientów nadal widać braki wobec okresu sprzed pandemii.