Itaka daje dzieciom na Zanzibarze kamizelki odblaskowe. Bezpieczniej wrócą ze szkoły

Ukraińskie biuro podróży Join UP! podsumowało swój rok działania w Polsce. Touroperator policzył, że zabrał na wakacje ponad 20 tysięcy podróżnych. Najwięcej, bo 37,35 procent z nich, wyjechało do Turcji, 36,35 procent do Egiptu, a 8 procent do Tunezji.