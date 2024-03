Z Belfastu do Krakowa teraz przez cały rok. „Fantastyczne miasto”

– Kraków od zawsze był popularnym letnim kierunkiem wśród naszych klientów podróżujących z Belfastu – mówi dyrektor handlowy easyJet Holidays Paul Bixby, cytowany przez portal Travel Weekly. – Dlatego z przyjemnością ogłaszamy przedłużenie programu na sezon zimowy. Od teraz nasi klienci będą mogli odwiedzać to fantastyczne miasto przez cały rok, bez względu na to, czy chcą wybrać się na magiczny jarmark bożonarodzeniowy, czy zwiedzać je w promieniach słońca – dodaje.

Oferta obejmuje przelot i zakwaterowanie. – W programie są hotele i pakiety dostosowane do potrzeb turystów ze zróżnicowanymi budżetami – informuje Bixby i zachęca do rezerwowania wyjazdów, bo do 5 marca klienci touroperatora mogą skorzystać ze zniżki w maksymalnej wysokości 150 funtów. By ją zastosować, trzeba wpisać przy zamówieniu kod „citysale”.

Loty z Belfastu do Krakowa będą realizowane dwa razy w tygodniu – w środy i niedziele.

Turyście z Wielkiej Brytanii zostawiają dużo pieniędzy

W zeszłym roku Małopolskę odwiedziło ponad 20 milionów turystów, o 23 procent więcej względem roku 2022 - podał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.