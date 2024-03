Coral Travel wskazuje kierunek ekspansji – chce wysyłać więcej klientów na Kanary

Nakłady konieczne na transformację energetyczną w Polsce do roku 2030 wyniosą 600 mld zł. Fundusze unijne nie pokryją ich w całości. Szacuje się, że brakująca kwota to ok. 8 mld euro. W uzupełnieniu tej luki może pomóc sektor finansowy, który pełni rolę dostawcy środków na inwestycje – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.