Biura podróży cofają podwyżki wakacji. Trzy kierunki są jednak na to odporne

Touroperatorzy znacznie obniżyli za to, licząc rok do roku, ceny wypoczynku w Hiszpanii kontynentalnej i w Maroku, na obu kierunkach po 314 złotych, oraz na Majorce i w Tunezji - o 187 i 148 złotych.

Które biura podróży mają najtańsze wakacje?

Jak dalej piszą autorzy raportu, w ich badań wynika, że ceny wyjazdów na lato najbardziej obniżyły, porównując rok do roku, biura podrózty Best Reisen, Sun & Fun i Rainbow - o odpowiednio 340, 240 i 180 złotych. W pozostałych biurach roczne spadki cen były niższe - od około 120 złotych (Itaka), albo wyższe do nawet 840 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w odniesieniu do 30 kierunków sezonu letniego i trzech kategorii hoteli, w dwudziestym ósmym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 54 ofert, na drugim Itaka z liczbą 48 ofert, a na trzecim Coral Travel z liczbą 46 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu oferowały Join UP! (6), Coral Travel (4), TUI Poland i Anex Tour (po 3), do Grecji Itaka (10), Grecos (6) i Rainbow (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (8) i Itaka (6), do Turcji Itaka, Rainbow (po 4) i Coral Travel i TUI Poland (po 3), do Tunezji Join UP (6), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Itaka (2 oferty).

Eks[perci Traveldaty wyciągają z tego wniosek, że w porównaniu z sytuacją sprzed roku TUI Poland poprawił swoją pozycję w Egipcie, Itaka w Grecji, a Coral Travel w Egipcie.