Do biur podróży wrócił wzrost cen. Trzy kraje z nowym rekordem

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Z pięciu wiodących kierunków spadek średnich cen wycieczek w porównaniu rok do roku tym razem wystąpił na wszystkich. W najmniejszym stopniu obniżyły się średnie ceny wyjazdów do Bułgarii i na Wyspy Kanaryjskie - o 16 i 41 złotych. Większy był spadek cen wycieczek do Turcji i Grecji, który wyniósł odpowiednio 88 i 102 złotych.

Z mniej uczęszczanych kierunków zwyżki cen w ujęciu rocznym Traveldata odnotowała w wypadku Albanii, Malty, Włoch i Maroka - o 411, 351, 321 i 167 złotych.

Nieznaczny spadek cen wycieczek wystąpił na Cyprze - o 6 złotych, a bardziej znacząco obniżyły się ceny podróży do Portugalii, na Majorkę, do Tunezji i do Hiszpanii kontynentalnej - o 85, 123, 220 i 290 złotych.