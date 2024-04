Gwałtowna przecena wakacji w Turcji. Za sprawą dwóch biur podróży

Wszystkie pięć wiodące kierunki były tańsze, licząc rok do roku. W najmniejszym stopniu spadły ceny wyjazdów do Grecji, na Wyspy Kanaryjskie i do Bułgarii - o 11, 14 i 38 złotych. Znacznie większy był spadek cen wakacji w Turcji i Egipcie, bo wyniósł odpowiednio 177 i 368 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w wypadku Włoch, Albanii, Portugalii i Malty - o 391, 155, 134 i 129 złotych. Nieznacznie spadły ceny wycieczek na Cypr, o 8 złotych, a bardziej znacząco obniżyły się w wypadku Tunezji, Maroka, Hiszpanii kontynentalnej i Majorki - o 172, 175, 222 i 396 złotych.

Best Reisen opuszcza ceny

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek na szczyt sezonu lato 2024 najbardziej obniżyły ceny biura podróży Best Reisen, Anex Tour i Coral Travel - kolejno o 560, 320 i 300 złotych. W pozostałych biurach roczne zmiany cen były mniejsze - od obniżenia o 290 złotych (Join UP), aż do podwyżek o 200 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w odniesieniu do 30 kierunków sezonu letniego, w trzech kategoriach hoteli, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu pierwsze miejsce miał TUI Poland z liczbą 54 ofert, drugie przypadło Coralowi Travel z 49 ofertami, a trzecie Itace z liczbą takich 46 ofert – wyliczają eksperci z Traveldaty.

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu oferowały TUI Poland (6) Anex Tour (5) i Coral Travel (4), do Grecji Itaka (12), Grecos (6) i Rainbow (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10), Itaka (5) i Rainbow (3), do Turcji Rainbow (4), Itaka, Coral Travel, Anex Tour i TUI Poland (po 3), do Tunezji Join UP! (5), a do Bułgarii Itaka i TUI Poland (po 2 oferty).