Do kogo po tanie wakacje w dobrych hotelach? Zdecydowanie prowadzi jedno biuro podróży

Umiarkowane spadki cen wycieczek wystąpiły w ofertach wakacji w Tunezji i na Cyprze - o 198 i 189 złotych. A bardziej znaczące w wypadku Hiszpanii kontynentalnej, Maroka i Majorki - o 322, 363 i 389 złotych.

Itaka z najtańszymi hotelami z wysokiej półki

Autorzy raportu porównali też ceny porządkując je według konkretnych firm turystycznych. Najbardziej ceny spadły w ciągu ostatniego roku w Best Reisen, Rainbow i Primie Holiday - odpowiednio o 640, 240 i 230 złotych. W pozostałych biurach różnica w cenach mieściła się w przedziale od około 215 złotych spadku (Itaka) do zwyżki o około 320 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w odniesieniu do 30 kierunków sezonu letniego, w trzech kategoriach hoteli, w dwudziestym siódmym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu lato 2024 na pierwszym miejscu Traveldata odnotowała TUI Poland z liczbą 54 ofert, za którą uplasowały się Itaka z 46 ofertami i Coral Travel z liczbą 45 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu eksperci z Traveldaty zaobserwowali w ofercie Corala Travel (6), TUI Poland (4), Anexu (3) i Join UP! (2), do Grecji w Itace (13), Grecosie (7) i Rainbow (4), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (10), Itace (6) i Rainbow (4), do Turcji w Itace i Rainbow (po 4) i w Coralu Travel (3), na wakacje w Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Coral Travel (4) i TUI Poland (3), a w Bułgarii w TUI Poland i Itace (po 2 oferty).

Traveldata ocenia, że „w porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie i Tunezji, biuro Itaka w Grecji i Turcji, a biuro Coral Travel w Grecji”.