Traveldata: Tańsze hotele na wakacje? Najwięcej ma ich Rainbow

Z mniej uczęszczanych kierunków zwyżki cen w ujęciu rocznym Traveldata odnotowała jedynie w odniesieniu do wyjazdów do Albanii i do Włoch - o 218 i 159 złotych. Umiarkowane spadki cen wycieczek wystąpiły w wypadku Portugalii, Malty i Tunezji – odpowiednio o 123, 132 i 198 złotych. A bardziej znaczące - Cypru, Maroka, Hiszpanii kontynentalnej i Majorki - o 268, 305, 342 i 347 złotych.

Grecos okupuje pierwsze miejsce w tabeli niskich cen

Porównując rok do roku ceny w biurach podróży eksperci z Traveldaty doszli do wniosku, że najbardziej spadły one w Best Reisen, Grecosie i Primie Holiday - odpowiednio o 600, 280 i 230 złotych. W pozostałych biurach ceny były niższe od około 220 złotych (Itaka) do 200 złotych na plus.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 55 ofert, za nim Itaka z liczbą 45 ofert i Coral Travel z liczbą 44 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu oferował Coral Travel (7 ofert) i TUI Poland (4 oferty), Anex (4) i Join UP! (3), do Grecji Itaka (14), Grecos (6) i Rainbow (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (6), do Turcji Itaka i Rainbow (po 4) i Coral Travel (3), do Tunezji Coral Travel (4) i TUI Poland (3), a do Bułgarii TUI Poland i Itaka (po 2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie, biuro Itaka w Grecji, Turcji i Bułgarii, a biuro Coral Travel w Egipcie – podsumowują autorzy raportu.