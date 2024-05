Ceny wakacji w biurach podróży w lekkim odwrocie. Najmocniej zanurkował Egipt

Jak piszą autorzy analizy, zdecydowanie największą zniżkę cen wycieczek ponownie odnotowali w wypadku Kalabrii – o 775 złotych. Sporo mniejsze były spadki cen wakacji w Marsa Alam i Szarm el-Szejk – o 419 i 377 złotych.

Były też różnice in plus. Zdecydowanie największy wzrost cen wyjazdów, liczony rok do roku, odnosił się do Sardynii i wyniósł 1184 złotych. Mniejsze wzrosty miały miejsce w wypadku Costa de la Luz i Sycylii - o 617 i 603 złote.

Jak oddziaływały na cenę dwa najważniejsze czynniki, czyli koszty paliwa lotniczego, dolara i euro? Eksperci z Traveldaty porównali to i policzyli. Cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 3,52 złotego za litr wobec 3,39 złotego za litr rok wcześniej, była więc o 3,8 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem była wyższa o 6,5 procent niż przed rokiem, a przed dwoma tygodniami o 8,5 procent). Złoty wobec dolara i euro był z kolei w ostatnim tygodniu kolejny raz silniejszy w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych. Tym razem o ponad 5,3 procent (przed tygodniem był silniejszy o 5,4 procent, a przed dwoma o 5,5 procent).

To oznaczało, że wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek sprzyjał organizatorom, bo zawierał się w przedziale od -145 do -155 złotych (przed tygodniem wyniósł od -140 do -150 złotych, a przed dwoma tygodniami od -130 do -140 złotych).

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata