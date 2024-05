Koniec tańszych wakacji? W ostatnim tygodniu ważna zmiana w biurach podróży

Zdecydowanie największą zniżkę cen wycieczek odnotowano tym razem w wypadku Kalabrii – o 1194 złotych, a sporo mniejsze były spadki cen w Marsa Alam i na Synaju – o 382 i 326 złotych.

Eksperci z Traveldaty porównali też koszty organizatorów turystyki. Dwa najważniejsze składniki to ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut.

Okazało się, że cena paliwa lotniczego wyniosła w zeszłym tygodniu 3,59 zł/litr wobec 3,37 zł/litr rok wcześniej, czyli była o 6,5 procent wyższa (przed tygodniem cena była wyższa o 8,5 procent niż przed rokiem, a przed dwoma tygodniami była wyższa o 4,9 procent), ale złoty był silniejszy wobec dolara i euro dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o 5,4 procent (przed tygodniem był silniejszy o 5,5, a przed dwoma o 5,3 procent). Wspólny wpływ tych dwóch czynników na średnie koszty cen wycieczek sprzyjał organizatorom, bo zawierał się w przedziale od -140 do -150 złotych (przed tygodniem wyniósł od -130 do -140 złotych, a przed dwoma tygodniami od -145 do -155 złotych).

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Licząc rok do roku, z wiodących pięciu kierunków w największym stopniu podniosły się ceny wyjazdów do Grecji, o 154 złote, a w mniejszym do Bułgarii i Turcji - o 76 i 51 złotych. Obniżyły się natomiast średnie ceny wyjazdów do Egiptu i na Wyspy Kanaryjskie - o 336 i 17 złotych.