Itaka będzie wozić poznaniaków do Omanu z ich lotniska

W przyszłym sezonie zimowym biuro podróży Itaka będzie latać z Poznania do Omanu. Rejsy realizowane będą od 17 stycznia do 2 maja 2025 roku, a obsługiwać je będzie boeing B737 MAX.

To właśnie ITAKA pierwszy raz odkryła Oman dla polskich turystów, stając się liderem rynku w organizacji wylotów czarterowych do tego kraju - czytamy w komunikacie prasowym touroperatora.

Rejon Salalah znany jest z piaszczystych plaż i wysokiej klasy hoteli docenianych przez Polaków za znakomity serwis, co na przestrzeni lat zaowocowało tysiącami zadowolonych klientów - pisze Itaka.

- Byliśmy tu pierwsi i jesteśmy najlepsi - podkreśla wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz, cytowany w komunikacie.

- W sezonie zima 2024/2025 do Omanu będziemy latać z Warszawy, Katowic, Wrocławia i także z Poznania. Cieszę się, że mieszkańcy Wielkopolski już tej zimy będą mogli rozpocząć swoją podróż z Itaką do Omanu blisko domu i jestem przekonany, że stanie się to dodatkową zachętą do odwiedzenia tego fascynującego miejsca. Wprowadzenie tego kierunku z wylotem z Poznania to także okazja do podziękowania zarządowi Lotniska Poznań-Ławica za znakomitą współpracę i wzorową obsługę naszych wspólnych klientów - dodaje Henicz.