Jak informuje biuro prasowe Eximu Tours, touroperator kontynuuje rozbudowę zespołu. Od lipca do jego działu jakości dołączyła jako specjalista do zarządzania jakością Ewa Rożnowicz, doświadczony menedżer związany z turystyką od 25 lat.

Rożnowicz ukończyła filologię polską i studia „podyplomowe związane z prawem”, a pierwsze kroki w branży turystycznej stawiała w biurze Scan Holiday. Następnie przez 20 lat pracowała w Neckermann Polska, gdzie ścieżka jej kariery prowadziła od kasjera lotniczego, przez specjalistę help desku dla biur agencyjnych, po menedżera do zarządzania jakością. Pracę biur agencyjnych wspierała również w help desku biura Nekera, a przez ostatni rok pracowała jako kierownik działu help desk w biurze podróży Join UP! Polska.

Exim Tours: chcemy więcej klientów, ale mniej reklamacji

„Dołączenie Rożnowicz do zespołu udoskonali proces reklamacji i podniesie jakość usług dzięki lepszej współpracy wewnątrz firmy” - czytamy w komunkacie. W zeszłym roku Exim Tours obsłużył 223 tysiące klientów. W tym roku chciałby zwiększyć tę liczbę do co najmniej 250 tysięcy. Przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału zgłoszeń reklamacyjnych.

- Cieszymy się, że do naszego zespołu do spraw jakości dołączyła osoba z tak dużym doświadczeniem. Wierzymy, że jej wiedza i umiejętności znacząco wzmocnią nasze starania o doskonalenie usług. Ewa pomoże jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów – wyjaśnia cytowany w komunikacie Eximu Tours jego prezes w Polsce Marcin Małysz.