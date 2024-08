Wakacje w szczycie sezonu nie chcą być tańsze. Wyspy Kanaryjskie ustaliły rekord

Największą zniżkę cen wycieczek tym razem odnotowano w wypadku wakacji na Półwyspie Chalcydyckim – o 2463 złote. Znacznie mniejsze były spadki cen na tunezyjskiej Dżerbie i tak zwanej Tureckiej Riwierze – o 585 i 401 złotych.

Czy ceny paliwa i kursy walut - dwa główne czynniki, od których zależą koszty imprez turystycznych - przeszkadzały czy pomagały organizatorom? Jak pokazuje Traveldata, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 3,53 zł/litr wobec 3,48 zł/litr, czyli była o 8,9 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem była niższa o 1,4 procent niż przed rokiem, a przed dwoma tygodniami była wyższa o 0,6 procent). A w relacji do dolara i euro złoty był w ostatnim tygodniu kolejny raz silniejszy w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych - tym razem o ponad 1,7 procent (przed tygodniem o 3 procent, a przed dwoma tygodniami o 2,5 procent). To wszystko razem sprzyjało organizatorom. Wspólny wpływ tych czynników zawierał się w przedziale od -100 do -110 złotych (przed tygodniem było to od -105 do -115 złotych, a przed dwoma tygodniami od -75 do -85 złotych).

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, to cena Grecji wzrosła o 384 złote, Wysp Kanaryjskich o 217 złotych, a cena Turcji, Egiptu i Bułgarii spadła – odpowiednio o 263, 221 i 181 złotych.

Z mniej masowo odwiedzanych kierunków najistotniejsze zwyżki cen autorzy raportu odnotowali w wypadku Włoch i Majorki - o 661 i 422 złote. Znacznie mniejsze w odniesieniu do Albanii, Portugalii i Hiszpanii kontynentalnej - o 67, 33 i 25 złotych.