Półmetek wakacji w biurach podróży bez tanich „lastów”. Wręcz przeciwnie - wyjazdy drożeją

Z mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie najwięcej podniosły się ceny, porównując je w przedziale roku, Malty, o 1945 złotych, Portugalii, o 949, i Włoch - o 534 złote. W mniejszym stopniu wzrosły ceny wyjazdów do Hiszpanii kontynentalnej, Albanii i na Majorkę – o 242, 166 i 72 złote.

Spadły za to ceny wycieczek do Tunezji i na Cypr - o 306 i 258 złotych.

Itaka z największą liczbą najniższych cen wakacyjnych

Przez rok najbardziej obniżyły ceny biura podróży Anex, Sun & Fun i Neckera - o odpowiednio 880, 400 i 90 złotych. Z pozostałych biur roczne spadki cen różnice w cenach wyniosły od minus 60 złotych (Rainbow) do plus 400 złotych.

Przy czym w liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu znalazła się Itaka z liczbą 57 ofert, na drugim TUI Poland z liczbą 51 ofert, a na trzecim Coral Travel z liczbą 50 takich ofert – relacjonują eksperci z Traveldaty.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu oferowały biura Joint UP! (6) i Itaka (4), do Grecji Grecos (11), Itaka (9) i Rainbow (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (6), do Turcji Itaka i Coral Travel (po 6), do Tunezji Exim Tours (4), a do Bułgarii Itaka (3 oferty).