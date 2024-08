Mapa cen w biurach podróży czerwona od podwyżek. Rekord należy do Hiszpanii

„W porównaniu z okresem sprzed roku Itaka poprawiła swoją pozycję w Egipcie, Tunezji, Turcji i Bułgarii, TUI Poland na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Egipcie, Turcji i Tunezji – podsumowała Traveldata.

Itaka liderem niskich cen w kategorii hoteli pięciogwiazdkowych

W kolejnej części materiału przedstawiała zaś tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały imprezy turystyczne. „W czterdziestym szóstym zestawieniu dla sezonu Lato 2023 (a w drugim dla wyjazdów wrześniowych) skład biur podróży w tabeli uległ dwóm zmianom, a mianowicie weszły do niej Best Reisen (z pozycji dwunastej na trzecią) i Anex Tour (z pozycji szóstej na piątą), a opuściły ją Join UP i Rego-Bis. Na pozycji lidera z dużą przewagą pozostał Grecos, a miejsca drugie i trzecie zajmowały Itaka i Best Reisen”.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak dalej w raporcie wyjaśniają jego autorzy, dzięki temu, że szczegółowo badają kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, potrafią zrobić też zestawienia, jak to określają, „liderów [niskich] cen” badanego tygodnia wyłonionych według poszczególnych kierunków z podziałem na standard hoteli. Chodzi o oferty obejmujące wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień września 2024 roku z najniższymi dla klientów średnimi cenami.

Tym razem pokazali liderów wyjazdów do hoteli pięciogwiazdkowych w popularnych krajach wakacyjnych. I chociaż nie ma może dominującego touroperatora, bo na 27 kierunków występuje w tabeli dziewięciu różnych, to jednak najczęściej, bo sześć razy, w tabeli odnaleźć można nazwę Itaki.