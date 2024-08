Ceny wakacji we wrześniu - Turcja w górę tyle, ile Grecja w dół

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce zajęła Itaka z liczbą 51 takich ofert, na drugim Coral Travel z 47. ofertami, a na trzecim TUI Poland z liczbą 47 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu oferowały Coral Travel (7) i Anex (4), do Grecji Itaka (11) i Grecos (10), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (6), do Turcji Itaka (5), Rainbow i Coral Travel (po 4), do Tunezji Coral Travel (4) i Itaka (3), a do Bułgarii Exim Tours i Best Reisen (po 3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku Itaka poprawił swoją pozycję w Egipcie, Grecji, Tunezji i Turcji, Coral Travel w Egipcie i Tunezji, a TUI Poland w Egipcie – zauważają eksperci.

Itaka liderem niskich cen w ofertach 4 i 4,5 gwiazdek

A następną część raportu poświęcają na przedstawienie tabeli z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały wyjazdy po przekrojowo najniższych cenach.

W czterdziestym piątym zestawieniu dla sezonu lato 2023, ale pierwszym dla wyjazdów wrześniowych, w tabeli nastąpiły dwie zmiany - weszły do niej Best Reisen (z pozycji dwunastej na piątą) i Anex Tour (z szóstej na czwartą). Opuściły ją zaś Join UP i Rego-Bis. Na pozycji lidera z dużą przewagą pozostawał Grecos, a miejsca drugie i trzecie zajmowały Itaka i Coral Travel.