Ostatni tydzień wakacji, a ceny w biurach podróży ciągle rosną. Liderem Grecja

Wśród wiodących kierunków największy wzrost średnich cen wycieczek, porównywanych rok do roku, wystąpił w odniesieniu do Wysp Kanaryjskich - o 334 złote, nieco mniejsze były zwyżki cen w wypadku Grecji i Bułgarii - o 280 i 160 złotych. Spadły natomiast ceny wyjazdów do Turcji i Egiptu - o 106 i 23 złote – relacjonują autorzy analizy.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano we Włoszech, Albanii, Hiszpanii kontynentalnej i Malcie - o 993, 825, 633 538 złotych. W niedużym stopniu wzrosły ceny wyjazdów na Majorkę - o 268 złotych. Staniały zaś wycieczki do Tunezji, Portugalii i na Cypr - o 88, 50 i 41 złotych.

Duży rozrzut zmian cen wrześniowych wakacji

Porównanie średnich cen wycieczek na wrzesień tego roku pokazało, że Grecos, Rainbow i Anex miały niższe ceny niż rok temu o 360, 280 i 260 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były albo wyższe od około 60 złotych (Exim Tours) albo wyższe do prawie 1400 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu kolejny raz eksperci z Traveldaty zanotowali Itakę z liczbą 53 ofert, na drugim miejscu Corala Travel z 47. ofertami, a na trzecim TUI Poland z liczbą 40 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miały Coral Travel (7) i Itaka (5), do Grecji Grecos (11), Itaka (8) i Rainbow (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (7), do Turcji Itaka i Coral Travel (po 6), do Tunezji Coral Travel (5) i Itaka (3), a do Bułgarii Exim Tours (3 oferty).