Brytyjski gigant turystyczny sprzedaje już zimę 2025/26. Dużo więcej Krakowa

Jet2.com i Jet2CityBreaks, największy brytyjski touroperator, rozpoczął już sprzedaż wycieczek do dużych miast europejskich na sezon zima 2025/26. Program jest rekordowo duży – informuje firma w komunikacie prasowym. To odpowiedź na popyt ze strony klientów, którzy są zainteresowani kulturą, historią, kuchnią i zwiedzaniem. Łącznie oferta obejmuje 700 tysięcy miejsc na krótkie wypady po Europie.

Znalazło się w niej dziesięć kierunków, do których będzie można polecieć z ośmiu lotnisk. Wśród nich jako jedyne polskie miasto pojawił się również Kraków. Będzie on obsługiwany z sześciu portów: dwa razy w tygodniu rejsy będą realizowane z Birmingham, East Midlands, Glasgow, Leeds Bradford, Newcastle oraz cztery razy w tygodniu z Manchesteru.

Będą też wycieczki na jarmarki bożonarodzeniowe w Europie

W sprzedaży są zarówno same przeloty jak i całe pakiety turystyczne połączone z zakwaterowaniem w hotelach o różnym standardzie – od dwóch do pięciu gwiazdek. W cenę wliczony jest przewóz bagażu podręcznego do 10 kilogramów i rejestrowanego o maksymalnej wadze 22 kilogramów. Podczas rezerwowania wystarczy wpłacić 60 funtów.

Firma zapowiada, że wkrótce uruchomi sprzedaż wyjazdów na popularne jarmarki bożonarodzeniowe na kolejną zimę.