TUI zapowiada podbój świata. „Chcemy być marką globalną”

- To był inny segment rynku, my jesteśmy cztero- i pięciogwiazdkowi - podkreśla i tłumaczy, że klienci FTI, którzy nie otrzymali zwrotu pieniędzy, nie byli w stanie zapłacić za kolejne wakacje w tym roku. To dlatego spodziewa się odroczonego popytu w kolejnym.

Generalnie bieżąca sprzedaż jest wysoka - w początkach sezonu była nieco osłabiona przez piłkarskie Euro i Igrzyska Olimpijskie, ale ogólnie rzecz biorąc sytuacja jest bardzo dobra.

TUI szacuje, że w tym roku jego przychody wzrosną o co najmniej 10 procent wobec zeszłego roku, kiedy to wyniosły 20,7 miliarda euro, a zyski zwiększą się o 25 procent do 977 milionów euro. Strategia na najbliższe lata opiera się na założeniu, że zyski będą rosły o 7-10 procent.

- Jesteśmy przekonani, że możemy to zrobić - podsumowuje Ebel.