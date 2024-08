Niemcy wydadzą na podróże 80 miliardów euro. Dobrze im się powodzi

DRV zauważa, że choć więcej ma być wyjazdów zamówionych u touroperatorów, to rynek wyjazdów indywidualnych rośnie szybciej niż podróży zorganizowanych. Ten trend prawdopodobnie będzie się nadal utrzymywał. Niemcy chętnie podróżują bowiem w ten sposób po własnym kraju i po państwach ościennych. Na rynek wpływ miały też Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które toczyły się w Niemczech w czerwcu – z ich powodu wiele osób przełożyło wyjazdy, a według ekspertów to jedna z przyczyn, dla których w tym roku liczba samodzielnie złożonych pakietów wzrośnie.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, to dominują te we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego – Turcja i Grecja. Dużym zainteresowaniem cieszą się też rejsy wycieczkowe – tu wzrost jest znaczący w porównaniu z zeszłym rokiem. Widać też silny popyt na wyjazdy do dalekich krajów, także w okresie letnim.

Last minute wróciło, a wszystko przez bankructwo biura podróży

O ile na początku roku biura podróży i organizatorzy mówili o niezwykle silnym wzroście liczby wczesnych rezerwacji, o tyle w ostatnich tygodniach widać duży popyt na last minute. Trzeci co do wielkości touroperator w Europie, FTI, na początku czerwca ogłosił upadłość, w wyniku czego wycieczki setek tysięcy osób zostały odwołane. W efekcie wielu touroperatorów powiększyło swoje programy i zaoferowało im wycieczki po atrakcyjnych cenach. To przełożyło się na wzrost zainteresowania last minute. Mimo wszystko wolumeny sprzedaży wyjazdów na ostatnią chwilę nie są wystarczające, aby zrekompensować lukę w liczbie odwołanych podróży z powodu niewypłacalności FTI.

W sezonie zimowym 2024/2025, który rozpocznie się w listopadzie, a skończy pod koniec kwietnia 2025 roku DRV spodziewa się wzrostu sprzedaży o cztery procent, do 26 miliardów euro. Prognoza zakłada, że liczba podróżnych zwiększy się o 1 procent w porównaniu z poprzednią zimą.

Pozytywna ocena wynika między innymi z już bardzo wysokiego poziomu przedsprzedaży na nadchodzący sezon zimowy.