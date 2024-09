Brytyjczycy deklarują, że chcą podróżować. Na przekór wiadomościom z rządu

- Wbrew doniesieniom o spowolnieniu wydatków konsumentów w handlu detalicznym, popyt na podróże o charakterze wypoczynkowym jest duży – mówi Jacqueline Dobson, prezes Barrhead Travel.

- Pogoda z pewnością przyczyniła się do zwiększenia liczby rezerwacji wycieczek last minute – dodaje.

Paul Hardwick, dyrektor handlowy we Fred Olsen Travel, sieci agencji, na którą składają się 22 salony firmowe, potwierdza, że przedostatni tydzień września był najlepszy jak dotąd.

Z kolei jedno z biur należących do sieci franczyzowej Advantage Travel Partnership chwali zainteresowanie rejsami – 60 procent bieżącej sprzedaży to właśnie rejsy statkami po morzach i rzekach. To wzrost o 10 procent, przy czym większość klientów kupiła wycieczkę już na przyszły rok.