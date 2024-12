Ceny w biurach podróży znieruchomiały. Ale tylko pozornie. Duże różnice w górę i w dół

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miały Joint UP Polska (6) i TUI Poland (8), do Grecji Rainbow (11), Itaka (6) i TUI Poland (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (7), do Turcji Anex Tour (7) i Itaka (4), do Tunezji Coral Travel (4) i Anex Tour (3), a do Bułgarii TUI Poland i Best Reisen (po 3 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, biuro Itaka też na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Tunezji” - notuje Traveldata.

W hotelach dobrej jakości bryluje Itaka

Dalej czytelnicy raportu mogą zobaczyć tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po miały wyjazdy po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

Nie nastąpiła żadna zmiana w składzie firm, które znalazły się tabeli, ale nastąpiły zmiany w kolejności zajmowanych w niej miejsc. Z pozycji drugiej na trzecią przesunął się Grecos, z trzeciej na czwartą spadł Best Reisen, a wiceliderem zestawienia został TUI Poland (awans z pozycji czwartej).