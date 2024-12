Odwrót przecen w biurach podróży? Najnowsze dane Traveldaty

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu miały Joint Up (5), Coral Travel, TUI Poland i Anex Tour (po 3), w kierunkach greckich przodował Rainbow (12) przed Itaką (6) i Best Reisen (4), na Wyspy Kanaryjskie najtaniej można było pojechać z TUI Poland (9) i Itaką (7), a do Turcji z Anexem Tour (6), TUI Poland (5), Itaką i Rainbowem (po 3). W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Rainbow i Coral Travel (po 4), a w Bułgarii TUI Poland i Best Reisen (po 3 oferty) – wyliczają autorzy.

Jak piszą, w porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję w Turcji, Itaka w Egipcie, a Coral Travel w Tunezji.

Rainbow liderem trzech gwiazdek w pięciu kierunkach

W kolejnej części materiału Traveldata przedstawia tabelę z biurami podróży, które „w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”. Przez tydzień nie nastąpiła wprawdzie zmiana w składzie firm, które były już w tabeli, ale nastąpiły zmiany w kolejności zajmowanych przez nie miejsc. Z pozycji lidera na trzecie miejsce spadł Best Reisen, na jego miejsce wszedł Anex Tour, a wiceliderem zestawienia został Grecos.

„Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom” - takim komentarzem opatrują wyniki autorzy badania.