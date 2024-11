Do biur podróży wróciły obniżki. Z tygodnia na tydzień wakacje coraz tańsze

W pozostałych biurach roczne zmiany cen były mniejsze - od 110 złotych (Oasis) do zwyżek o 800 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pozycji lidera pozostał TUI Poland z liczbą 53 ofert. Druga była Itaka z liczbą 44 ofert , a trzeci Coral Travel z liczbą 40 ofert.

A jak to wyglądało w poszczególnych kierunkach? Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu autorzy raportu znaleźli w ofercie TUI Poland (7), Coral Travel i Anex Tour (po 3), do Grecji w Rainbow (12), Itace, Best Reisen (po 5), TUI Poland i Grecosie (po 4), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (10) i Itace (6), do Turcji w Anex Tour (5), Itace i Rainbow (po 4), do Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Rainbow, Coral Travel i Anex (wszystkie po 4), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Best Reisen (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie, a biuro Coral Travel w Tunezji – relacjonują eksperci z Traveldaty.

Rainbow dobry w tanich hotelach pięciogwiazdkowych

W kolejnej części raportu przedstawiają tabelę z biurami podróży, które oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najlepszych cenach. Tym razem do zestawienia wszedł Exim Tours (na pozycję piątą), a opuścił je Oasis. Pozostałe zmiany dotyczą poprawy pozycji w zestawieniu przez biura wynikającej z opuszczenia go przez Oasis.