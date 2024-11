Seria wakacyjnych obniżek przerwana. Pierwszy raz od 11 tygodni jest drożej

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 52 takich ofert. Druga była Itaka z liczbą 48 ofert, a trzeci Coral Travel z liczbą 42 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały TUI Poland (6), Coral Travel i Join Up (po 3), do Grecji Rainbow (11), TUI Poland (8), Itaka i Grecos (po 5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (6), do Turcji Anex Tour (6), Itaka i Rainbow (4), do Tunezji Anex Tour (6), a do Bułgarii TUI Poland i Anex Tour (po 3 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, biuro Itaka poprawiło ją w Egipcie, a biuro Coral Travel w Tunezji” - podają autorzy raportu.

Itaka liderem cen w hotelach czterogwiazdkowych

Na koniec przechodzą do tabeli, w której grupują biura podróży, które „w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne”. Tym razem nastąpiła tylko jedna zmiana w zakresie składu tych biur, a mianowicie tabelę opuścił Exim Tours. Na czele tabeli staną natomiast Oasis. Pozostałe firmy w związku z tą zmianą musiały o jedno miejsce spać w wykazie.