W biurach podróży: Grecja i Bułgaria tanieją, Egipt drożeje, a Turcja co tydzień zmienia kurs

Wycieczki z biurem podróży tańsze niż rok temu

A jak średnia cena z ostatniego tygodnia miała się do średniej ceny z poprzedniego sezonu? Eksperci Traveldaty sprawdzili to – okazało się, że tegoroczna cena była mniejsza od zeszłorocznej o 83 złote. To największa różnica w dół w tym roku, tydzień temu wynosiła ona 80 złotych.

Największe różnice w porównaniu rok do roku autorzy raportu odnotowali w wypadku wakacji na Malcie i na Półwyspie Chalcydyckim – o 1122 i 1018 złotych. Mniejszą natomiast w Hurghadzie - o 422 złote.

Z kolei największy wzrost cen – rok do roku - ponownie wystąpił w odniesieniu do Costa de la Luz, o 456 złote, Costa del Sol, o 265 złotych, i Cypru – o 197 złotych.

Nadal organizatorom wycieczek sprzyjały czynniki zewnętrzne – odnotowuje Traveldata. Chodzi o ceny paliwa lotniczego i kursy dolara i euro wobec złotego.

Cena paliwa lotniczego ponownie wyniosła w zeszłym tygodniu 3,24 złotego za litr, była więc o 23 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 22,8 procent, a przed dwoma tygodniami o 26,5 procent). Złoty był kolejny raz silniejszy w porównaniu rok do roku dla uśrednionych rozliczeń turystycznych. Tym razem o 3,3 procent (przed tygodniem o 2,6 procent, a przed dwoma tygodniami o 2,9 procent).

Razem dało to wpływ na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zawierającą się w przedziale od -230 do -240 złotych (przed tygodniem było to od -210 do -220 złotych, a przed dwoma tygodniami od -295 do -305 złotych).