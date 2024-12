Rekordowe wydatki Niemców na turystykę. Biura podróży mają jednak zmartwienie

Około 15 miliardów euro wydali w tym roku w biurach podróży niemieccy turyści, wynika z danych firmy analizującej tamtejszych rynek Travel Data + Analitycs (TDA). Cały rok rozliczeniowy obejmujący sezony zima 2023/24 i lato 2024 zakończył się 12-procentowym wzrostem.

Dobrze wygląda też najbliższa przyszłość – TDA podaje, że sprzedaż na zimę 2024/25 już 1 listopada odpowiadała 60 procentom całego programu zimowego z zeszłego roku. Dużym zainteresowaniem cieszą się również wyjazdy na kolejne lato.

Klienci biur podróży zmieniają nawyki

Zaprezentowane dane dotyczą przychodów, jeśli jednak mierzyć sukces liczbą klientów, nie jest on już zadowalający. Latem gości było o 3 procent więcej niż przed rokiem, a to oznacza, że zanotowano ich nadal mniej niż przed pandemią – o 9 procent.

W przychodach podobne porównanie pokazuje zmianę na plus o 24 procent. Wpływ na to miały zarówno wyższe ceny wynikające z inflacji, jak i większa gotowość klientów do kupowania droższych wyjazdów i ich wydłużanie. Jednocześnie widać, że nadal wielu ludzi mocno liczy się z budżetem i poszukuje tańszych opcji.