TUI poprawił w 2024 roku wyniki finansowe. Na nowy rok zapowiada jeszcze lepsze

Dyrektor finansowy TUI Group, Mathias Kiep, w tym samym komunikacie zwraca uwagę, że dzięki udało się znacząco zmniejszyć zadłużenie netto. – Przy wskaźniku dźwigni finansowej na poziomie 0,8x nadal jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia średnioterminowego celu znacznie poniżej 1x. Oczekujemy również pozytywnego rozwoju sytuacji w nowym roku finansowym, 2025. Nasze prognozy obejmują wzrost przychodów rok do roku o 5-10 procent i bazowej EBIT-y (zysku operacyjnego) o 7-10 procent – wylicza.

Wszystkie działy firmy zwiększają zyski

W roku obrotowym 2024 z usług TUI skorzystało 20,3 miliona klientów, o ponad milion więcej niż rok wcześniej, kiedy było ich 19 milionów. Podstawowa EBIT-a za cały rok 2024 wzrosła do 1,3 miliarda euro (w roku poprzednim było to 977 milionów euro), a przychody o 12 procent, do 23,2 miliarda euro (rok poprzedni: 20,7 miliarda euro).

W segmencie holiday experiences, obejmującym hotele, rejsy statkami wycieczkowymi i inne usługi (sprzedawane pod marką TUI Musement), podstawowy zysk operacyjny (EBIT-a) zwiększył się o 270 milionów euro, porównując rok do roku, do 1,1 miliarda euro.

Hotele pobiły własne i tak już dobre wyniki operacyjne z poprzedniego roku, osiągając EBIT-ę w wysokości 668 milionów euro (rok poprzedni 549 milionów euro). Wyniki te były napędzane przez lepszą wydajność operacyjną kluczowych marek, w szczególności hotelowej sieci Riu. Średnia stawka dzienna wzrosła o 7 procent, do 93 euro.

Czytaj więcej Biura Podróży TUI: Zaoszczędzimy na pośrednikach, ale nie na agentach turystycznych TUI obiecał inwestorom większe obroty i większy zysk operacyjny, a jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest zwiększenie marży. Jak je uzyskać? Eliminując pośredników i kładąc duży nacisk na współpracę z agentami turystycznymi.

Rejsy – tu prym wiedzie spółka joint venture TUI Cruises z markami Mein Schiff i Hapag-Lloyd Cruises w Niemczech, a także spółka zależna Marella Cruises w Wielkiej Brytanii – rosły napędzane powiększaniem floty. W czerwcu dołączono do niej siedemnasty statek, Mein Schiff 7. W okresie sprawozdawczym podstawowa EBIT-a zwiększyła się do 374 mln euro (rok poprzedni 236 mln euro).