TUI organizuje się na nowo. Cel: więcej klientów, produktów, usług i kierunków

Marketplace, czyli jedno miejsce w internecie, ale nie tylko, w którym klient znajdzie wycieczkę i wszystkie atrakcje - to element dostosowywania się TUI do zmieniającego się rynku turystycznego i pomysł na rozwój. Firma zmienia strukturę organizacyjną, by przyspieszyć ekspansję.