TOP Touristik startuje ze sprzedażą wycieczek na lato 2026

Biuro podróży TOP Touristik, specjalizujące się w pakietowaniu dynamicznym, rozpoczyna sprzedaż first minute na lato 2026.

Publikacja: 06.10.2025 13:47

TOP Touristik startuje ze sprzedażą wycieczek na lato 2026

Foto: PAP/Abaca

Nelly Kamińska

TOP Touristik ma w ofercie „dopasowane do potrzeb” wyjazdy z „elastycznymi terminami” do Europy i na inne kontynenty. W komunikacie prasowym zachęca do wcześniejszego planowania podróży i rezerwowania najlepszych okazji z wyprzedzeniem.

W sezonie letnim 2025, mimo wymagającej sytuacji rynkowej, firma zanotowała bardzo dobre wyniki. Ze względu na nieprzewidywalną pogodę wielu klientów kupowało wyjazdy w ostatniej chwili, jednak ci, którzy rezerwowali wcześniej, mogli skorzystać z najlepszych ofert w konkurencyjnych cenach, co wyraźnie pokazuje wartość planowania z wyprzedzeniem – głosi komunikat.

Czytaj więcej

Biuro podróży TOP Touristik
Biura Podróży
TOP Touristik świętuje 10 lat działalności. "Pakietowanie dynamiczne to nasza specjalność"

W minionym sezonie królowały wypoczynek nad Morzem Śródziemnym i city breaki

Z uwagi na niepewną sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie turyści chętniej podróżowali nad Morze Śródziemne, w szczególności do Hiszpanii, na Cypr i Maltę. Był to również dobry sezon dla Bułgarii i Albanii. Dużą popularnością cieszyły się także krótkie wyjazdy miejskie, między innymi do Pragi i Budapesztu.

– Ostatnie lato pokazało, że elastyczność jest ważna, ale to wcześniejsze planowanie naprawdę daje największe korzyści – mówi prezes TOP Touristik Daniel Esavandi, cytowany w komunikacie.

– Dzięki dynamicznemu pakietowaniu nasi klienci, którzy rezerwowali z wyprzedzeniem, korzystali z najlepszych ofert i szerokiego wyboru hoteli i połączeń lotniczych. Tego samego spodziewamy się w sezonie lato 2026 – dodaje. 

Czytaj więcej

Itaka zaprosiła sprzedawców do hoteli w Warszawie i Katowicach, żeby przedstawić im ofertę ns lato 2
Biura Podróży
Itaka omawia na lądzie i na morzu ze sprzedawcami nową ofertę. „Już mamy Lato 26!”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

biuro podróży TOP Touristik

