TOP Touristik startuje ze sprzedażą wycieczek na lato 2026

06.10.2025
Foto: PAP/Abaca
TOP Touristik ma w ofercie „dopasowane do potrzeb” wyjazdy z „elastycznymi terminami” do Europy i na inne kontynenty. W komunikacie prasowym zachęca do wcześniejszego planowania podróży i rezerwowania najlepszych okazji z wyprzedzeniem.
W sezonie letnim 2025, mimo wymagającej sytuacji rynkowej, firma zanotowała bardzo dobre wyniki. Ze względu na nieprzewidywalną pogodę wielu klientów kupowało wyjazdy w ostatniej chwili, jednak ci, którzy rezerwowali wcześniej, mogli skorzystać z najlepszych ofert w konkurencyjnych cenach, co wyraźnie pokazuje wartość planowania z wyprzedzeniem – głosi komunikat.
Z uwagi na niepewną sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie turyści chętniej podróżowali nad Morze Śródziemne, w szczególności do Hiszpanii, na Cypr i Maltę. Był to również dobry sezon dla Bułgarii i Albanii. Dużą popularnością cieszyły się także krótkie wyjazdy miejskie, między innymi do Pragi i Budapesztu.
– Ostatnie lato pokazało, że elastyczność jest ważna, ale to wcześniejsze planowanie naprawdę daje największe korzyści – mówi prezes TOP Touristik Daniel Esavandi, cytowany w komunikacie.
– Dzięki dynamicznemu pakietowaniu nasi klienci, którzy rezerwowali z wyprzedzeniem, korzystali z najlepszych ofert i szerokiego wyboru hoteli i połączeń lotniczych. Tego samego spodziewamy się w sezonie lato 2026 – dodaje.
