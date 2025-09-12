TOP Touristik świętuje 10 lat działalności. "Pakietowanie dynamiczne to nasza specjalność"

Aktualizacja: 12.09.2025 14:14 Publikacja: 12.09.2025 12:58
Jubileusz stał się okazją do podsumowania dekady działalności i wspólnego świętowania z tymi, którzy na co dzień tworzą sukces marki.
- Nasza historia zaczęła się 10 lat temu od pomysłu i pasji do podróży. Dziś TOP Touristik to lider wśród polskich touroperatorów, dynamicznie rozwijająca się marka i jeden z prekursorów technologii dynamicznego pakietowania na rynku. Naszą siłę budujemy wspólnie z partnerami, klientami i całym zespołem, a pozycja, którą osiągnęliśmy, jest efektem zaufania oraz współpracy – podkreślali założyciele TOP Touristik bracia Daniel i Navid Esavandi.
"Wieczór wypełniły rozmowy o przyszłości turystyki, wspomnienia z ostatnich lat i podziękowania dla wszystkich, którzy wspierali rozwój firmy. Wyjątkowa atmosfera #TOPGala – w 'fioletowym ogrodzie' nad stawem – sprzyjała integracji i wspólnemu świętowaniu w gronie krajowych i międzynarodowych partnerów" - czytamy w komunikacie firmy.
TOP Touristik to touroperator specjalizujący się w dynamicznym pakietowaniu wyjazdów swoim klientom. Firma oferuje wyjazdy do najpopularniejszych destynacji w Europie i egzotycznych kierunków, takich jak Hiszpania, Cypr, Malta, Turcja, Tajlandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. "Dzięki elastycznym terminom, wysokiej jakości hotelom w atrakcyjnych cenach i aktualizowanym w czasie rzeczywistym ofertom, TOP Touristik od dekady cieszy się zaufaniem klientów i partnerów biznesowych, utrzymując pozycję lidera i innowatora w branży turystycznej".
W 2023 roku biuro podróży z centralą w Poznaniu obsłużyło 36,5 tysiąca klientów i miało 87,8 miliona złotych przychodu, o 45 procent więcej niż rok wcześniej.
