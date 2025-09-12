Reklama

TOP Touristik świętuje 10 lat działalności. "Pakietowanie dynamiczne to nasza specjalność"

W scenerii leżącej nad Młyńskim Stawem w Poznaniu Browarnej Przystani, biuro podróży TOP Touristik obchodziło 10 lat działalności. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 gości – przedstawicieli branży turystycznej, partnerów biznesowych i przyjaciół firmy.

Publikacja: 12.09.2025 12:58

Biuro podróży TOP Touristik

Biuro podróży TOP Touristik

Foto: TOP Touristik

Filip Frydrykiewicz

Jubileusz stał się okazją do podsumowania dekady działalności i wspólnego świętowania z tymi, którzy na co dzień tworzą sukces marki.

- Nasza historia zaczęła się 10 lat temu od pomysłu i pasji do podróży. Dziś TOP Touristik to lider wśród polskich touroperatorów, dynamicznie rozwijająca się marka i jeden z prekursorów technologii dynamicznego pakietowania na rynku. Naszą siłę budujemy wspólnie z partnerami, klientami i całym zespołem, a pozycja, którą osiągnęliśmy, jest efektem zaufania oraz współpracy – podkreślali założyciele TOP Touristik bracia Daniel i Navid Esavandi.

Czytaj więcej

Polacy zcoraz częściej postrzegają Maltę jako miejsce dłuższego wypoczynku w hotelu z formułą all in
Biura Podróży
TOP Touristik: Rekordowa sprzedaż wyjazdów. Malta liderem wzrostu

"Wieczór wypełniły rozmowy o przyszłości turystyki, wspomnienia z ostatnich lat i podziękowania dla wszystkich, którzy wspierali rozwój firmy. Wyjątkowa atmosfera #TOPGala – w 'fioletowym ogrodzie' nad stawem – sprzyjała integracji i wspólnemu świętowaniu w gronie krajowych i międzynarodowych partnerów" - czytamy w komunikacie firmy.

TOP Touristik specjalista od dynamicznego pakietowania wyjazdów

TOP Touristik to touroperator specjalizujący się w dynamicznym pakietowaniu wyjazdów swoim klientom. Firma oferuje wyjazdy do najpopularniejszych destynacji w Europie i egzotycznych kierunków, takich jak Hiszpania, Cypr, Malta, Turcja, Tajlandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. "Dzięki elastycznym terminom, wysokiej jakości hotelom w atrakcyjnych cenach i aktualizowanym w czasie rzeczywistym ofertom, TOP Touristik od dekady cieszy się zaufaniem klientów i partnerów biznesowych, utrzymując pozycję lidera i innowatora w branży turystycznej".

Reklama
Reklama

W 2023 roku biuro podróży z centralą w Poznaniu obsłużyło 36,5 tysiąca klientów i miało 87,8 miliona złotych przychodu, o 45 procent więcej niż rok wcześniej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Cypr Hiszpania Malta biuro podróży TOP Touristik

Jubileusz stał się okazją do podsumowania dekady działalności i wspólnego świętowania z tymi, którzy na co dzień tworzą sukces marki.

- Nasza historia zaczęła się 10 lat temu od pomysłu i pasji do podróży. Dziś TOP Touristik to lider wśród polskich touroperatorów, dynamicznie rozwijająca się marka i jeden z prekursorów technologii dynamicznego pakietowania na rynku. Naszą siłę budujemy wspólnie z partnerami, klientami i całym zespołem, a pozycja, którą osiągnęliśmy, jest efektem zaufania oraz współpracy – podkreślali założyciele TOP Touristik bracia Daniel i Navid Esavandi.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Flaga Unii Europejskiej przed budynkiem Parlamentu Europejskiego
Biura Podróży
Parlament Europejski za zmianami w dyrektywie turystycznej. Branża turystyczna krytyczna
Join UP! pierwszy w zimie połączy Lublin z Egiptem
Biura Podróży
Join UP! pierwszy w zimie połączy Lublin z Egiptem
Z lotniska Olsztyn-Mazury można odlecieć nie czekając w kolejkach na odprawę - zachwala biuro prasow
Biura Podróży
Itaka zapowiada powrót bezpośrednich lotów znad polskich jezior do egipskiego kurortu
Egipt należy do kierunków, które osiągają rekordowe ceny na wakacje
Biura Podróży
Raport z cen wakacji 2026 – pierwsze podwyżki Turcji, Grecji i Wysp Kanaryjskich
Reklama
Reklama
e-Wydanie