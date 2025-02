Jak czytamy w jego komunikacie, ten rosnący popyt przełożył się na 72-procentowy wzrost przychodów, osiągając 3,4 miliona złotych. Ponadto, średnia wartość rezerwacji wzrosła o 23 procent, co świadczy o tym, że polscy podróżni coraz częściej wybierają wyjazdy o wyższym standardzie i pakiety z większą liczbą usług.

Touroperator zauważa wyraźne zmiany w potrzebach klientów – coraz więcej z nich decyduje się na pobyty all inclusive, obecnie stanowią one 32 procent wszystkich rezerwacji, podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie 18 procent.

Polacy chcą Malty z all inclusive. I dostają ją

Równocześnie zyskały też na popularności krótsze, 3-5-dniowe wyjazdy. Spada natomiast zainteresowanie pakietami obejmującymi jedynie śniadania.

Firma odnotowuje również wzrost zainteresowania podróżami do innych krajów, co potwierdza ogólny trend dynamicznego rozwoju zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Mimo niepewności gospodarczej polski rynek rozwija się wciąż dynamicznie, przewyższając wzrost obserwowany w krajach sąsiednich. Polscy podróżni wykazują duży apetyt na podróże zagraniczne, co jest częściowo wynikiem większych możliwości finansowych i większej oferty linii lotniczych.

Dynamiczne pakietowanie coraz popularniejsze

– Nasze wyniki potwierdzają, że polscy podróżni coraz chętniej wybierają elastyczne i wartościowe rozwiązania dynamicznego pakietowania. Nasza zdolność do dostosowywania ofert do potrzeb klientów sprzyja rekordowemu wzrostowi – komentuje prezes TOP Touristik dr Daniel Esavandi.