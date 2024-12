TUI: Zaoszczędzimy na pośrednikach, ale nie na agentach turystycznych

Jak zatem konkretnie ma wyglądać strategia tworzenia produktu? TUI pracuje nad bezpośrednim podłączeniem się pod usługodawcę. Przykładem może być umowa z British Airways, zapewniająca klientom dostęp do wszystkich klas rezerwacyjnych, także tych najkorzystniejszych cenowo. To jedna z pierwszych inwestycji strategicznych, kolejne się pojawią. To oznacza, że konsolidatorzy lotniczy i banki miejsc hotelowych mogą tracić na znaczeniu.

Dla usługodawców takich jak przewoźnicy czy hotelarze to również atrakcyjna współpraca. Na przykład klient TUI preferuje dłuższe pobyty, rezerwuje z wyprzedzeniem i nie anuluje zakupów.

TUI chce wpuszczać do aquaparku tylko gości, którzy kupili wakacje u niego

Przy powiększaniu biznesu znaczenie ma nie tylko sposób zakupu usług przez klientów, ważna jest też optymalizacja kosztów i obrotów. I tu z pomocą przychodzi inwestowanie we własną markę. Jeszcze większe zyski przynosi oferowanie własnych produktów. To pomaga też wyróżnić się na rynku. Do tego 500 hoteli działających pod markami należącymi do TUI jednak nie wystarczy, ale co kwartał podpisywane są kolejne umowy.

Tui stawia też na „delikatne wyróżnianie się”. Chodzi na przykład o otwieranie klubów dla dzieci tylko w hotelach własnych lub udostępnianie aquaparków tylko gościom TUI.

To może być także możliwość zaoferowania pobytu w wybranym obiekcie w szczycie sezonu, kiedy inni takiej możliwości nie mają. Tego typu działania są powiązane na razie z dwoma tysiącami hoteli, ale w przyszłości będzie ich o wiele więcej.