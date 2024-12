TUI dał 400 pracownikom osobistych asystentów

Asystent AI tworzy opisy hoteli kilka razy szybciej

Firma twierdzi, że asystenci AI pozwalają pracownikom skupić się na tym, co najważniejsze – osobistej interakcji z klientami, działaniach podnoszących jakość lub pracy strategicznej i skuteczniej automatyzować powtarzalne zadania. Wstępne oceny pokazują, że asystent AI stworzony specjalnie dla brytyjskiej marki TUI oferującej wyjazdy narciarskie pozwolił zaoszczędzić do 80 procent czasu przy tworzeniu opisów hoteli na stronę internetową. Zamiast dwóch do trzech godzin, teraz potrzeba tylko 20 do 30 minut, aby zbudować treść, która jest zarówno zorientowana na grupę docelową, jak i zoptymalizowana pod kątem SEO.

Asystenci AI wykonują też specjalistyczne zadania, które wymagają rozległej wiedzy, aby mogły zostać pomyślnie ukończone. Platforma pomaga tworzyć zespołom prezentacje, analizy lub dokumenty tekstowe, a pracownikom IT przyspieszyć wdrażanie bezpiecznych i niezawodnych funkcji GenAI dla aplikacji i witryny TUI.

Czytaj więcej Biura Podróży Polska spółka TUI rozwija biznes turystyczny w Czechach. „Podwoimy liczbę klientów” 50 tysięcy klientów, cztery salony sprzedaży i bezpośrednie loty z trzech lotnisk – to osiągnięcia TUI w Czechach po pierwszym roku działalności. Na przyszły firma zapowiada podwojenie liczby turystów.

TUI AI Assistant Store został opracowany przez wewnętrzne zespoły technologiczne. Łączą one szereg rozwiązań, które mogą być bezpiecznie używane za pośrednictwem Amazon Web Services (AWS) i spełniają wymagania TUI. Asystenci AI opierają się na potężnym modelu GenAI. Dostęp do niego jest zapewniony w bezpieczny sposób za pośrednictwem Amazon Bedrock, w pełni zarządzanej usługi, która oferuje wybór wydajnych modeli bazowych za pośrednictwem jednego interfejsu API. Modele można wzbogacić o dane TUI. W tym celu zespoły TUI opracowały dostosowany kanał RAG (Retrieval-Augmented Generation) do przetwarzania informacji dostarczanych przez pracowników TUI. Wysokowydajne bazy danych wektorowych są udostępniane za pośrednictwem usługi AWS OpenSearch Service. Wielojęzyczne modele osadzania są łączone przy użyciu zaawansowanych wzorców projektowania oprogramowania, co ma zapewnić wydajną, bezpieczną usługę wspierającą pracowników TUI.