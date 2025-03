To coroczne spotkanie łączy w sobie rozmowy i prezentacje partnerów z odpoczynkiem i poznawaniem regionu turystycznego. Tym razem goście bawili w hotelach Albatros Resort Makadi Bay All Inclusive i Xanadu Makadi Bay.

Synergia 2025 była doskonałą okazją, by zaprezentować sprzedawcom bogatą ofertę biura podróży Coral Travel Poland i przybliżyć im plany i cele touroperatora na obecny sezon - czytamy w komunikacie biura podróży.

Była też mowa o klubach z animacjami dla dzieci i dorosłych organizowanych pod nazwą Coral Family Club, które „cieszą się dynamicznie rosnącym zainteresowaniem” i są „wciąż rozwijane i uatrakcyjniane, podobnie jak oferta premium konceptu Elite Service".

Sprzedawcy z biur agencyjnych mieli też okazję porozmawiać podczas warsztatów z dziesięcioma hotelarzami z Egiptu i odwiedzić kilkadziesiąt hoteli touroperatora w Egipcie, a także wziąć udział w wycieczce do Luksoru, w głąb pustyni czy na rejs po Morzu Czerwonym.

Dyrektor Coral Travel Poland: Jesteśmy najlepsi w Egipcie

- Planujemy w tym roku wysłać na wypoczynek do Egiptu ponad 316 tysięcy klientów – ujawnia dyrektor generalny Coral Travel Poland Burkan Cem Tapan, cytowany w komunikacie. - Jesteśmy liderem w Polsce w organizowaniu wyjazdów do kurortów nad Morzem Czerwonym, bo mamy tu jedną z największych i najbardziej zróżnicowanych ofert na polskim rynku turystyki zorganizowanej. W sezonie lato 2025 będziemy latać z dziewięciu polskich lotnisk do trzech regionów w Egipcie: Hurghady, Marsa Alam i Szarm el-Szejk. Nasi klienci mogą wybierać z ponad 600 hoteli, głównie pięciogwiazdkowych i klasy premium.