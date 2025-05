Nie młodzi turyści, ale starsi są przyszłością turystyki. A oni wymagają wygody

– W porównaniu z okresem sprzed pandemii, dziś brakuje nam 750 tysięcy seniorów, którzy nie decydują się już na wyjazdy zorganizowane – zaznacza. To spadek o 21 procent, i to w grupie, która zgodnie z prognozami demograficznymi będzie rosnąć.

Mimo utrzymującej się dużej chęci podróżowania, rośnie niezadowolenie klientów z powodu zwiększających się kosztów. Podczas gdy w ubiegłym roku 32 procent seniorów wskazywało na zbyt wysokie ceny wycieczek, jako na problem, obecnie wskaźnik ten wzrósł do 43 procent.

– Branża turystyczna ma problem z cenami – podkreśla prezes. Widać to również w rosnącej popularności różnorodnych akcji promocyjnych z voucherami, które – choć niepozbawione kontrowersji – trafiają w aktualne nastroje konsumentów.

Turysta senior wymaga wygody

Wiegand zaapelował o lepsze dopasowanie oferty do potrzeb osób starszych. Obejmuje to między innymi kwestie związane z komfortem podróży lotniczych i obsługą na lotniskach. Zwrócił uwagę na zbyt krótkie czasy przesiadek, długie kolejki do kontroli bezpieczeństwa i brak wygody na pokładach samolotów – „małe fotele” nie sprzyjają wygodzie seniorów.

Prezes poruszył również temat cyfryzacji branży. – Czy uwzględniamy potrzeby osób, które nie mają smartfonów? Oczywiście cała branża musi się cyfryzować, ale nie możemy zapominać o tych, którzy stanowią dzisiej fundament naszej działalności. Nie myślmy wyłącznie o klientach przyszłości – musimy również dbać o tych, którzy są z nami teraz – uważa.