Ruszyły wakacje, spadły ceny. Zapowiada się sezon last minut w biurach podróży?

Obniżyły się natomiast ceny wyjazdów do Maroka, Tunezji i Hiszpanii kontynentalnej – średnio o 1053, 22 i 15 złotych.

Best Reisen opuszcza ceny najskuteczniej

W porównaniach rok do roku średnich cen wycieczek widać, że najbardziej spadły one w biurach podróży Best Reisen, Anex Tour i Exim Tours - o 280, 190 i 50 złotych. W pozostałych biurach roczne ceny nie zmieniły się (Join UP!) lub wzrosły w granicach od 40 złotych (Prima Holiday) do 1200 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu pozostawał TUI Poland z liczbą 63 ofert, na drugim Itaka z liczbą 50 ofert, a na trzecim Coral Travel z liczbą 41 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów na pierwszy tydzień sierpnia do Egiptu miały Coral Travel (7) i Join UP! (6 ), do Grecji Itaka (9) i Rainbow (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (5), do Turcji Anex Tour (6) i Kompas (5), do Tunezji Itaka, Anex Tour i Join UP! (po 3), a do Bułgarii Itaka (3), Kompas i TUI Poland (po 2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji, a biuro Coral Travel w Egipcie i Grecji – podsumowują autorzy opracowania.