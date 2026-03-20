Rainbow oszacował straty spowodowane kryzysem na Bliskim Wschodzie. „Wakacje są niezagrożone”

Klientów biura podróży zwoził między innymi samolot z logotypem biura podróży na kadłubie
Firma przypomina, że musiała podjąć akcję ewakuowania do Polski 1270 klientów przebywających w regionie objętym konfliktem. To oznaczało, że musiała wysłać po nich do Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jordanii dodatkowe samoloty, które w jedną stronę leciały puste.
To jednak nie wszystko – touroperator musiał zapewnić też turystom oczekującym na powrót, miejsca w hotelach i wyżywienie. Przy czym niektórzy spędzili w nich dwa, trzy dni, ale rekordziści czekali na możliwość powrotu dwanaście dni.
Części klientów biuro podróży opłaciło też przejazd drogą lądową z kraju ich pobytu do kraju, z którego można ich było odebrać bezpiecznie z lotniska, a jeszcze innym zorganizowało podróż samolotami regularnych linii lotniczych z dalekiej Azji (Japonia, Korea, Nepal, Wietnam, Tajlandia, Indonezja), a nawet z Australii. Te ostatnie przeloty odbywały się przez Hawaje i kontynentalne USA, co też rodziło dodatkowe koszty.
Osobny samolot touroperator był zmuszony wysłać wydłużoną, północną, trasą po klientów na Sri Lankę.
Tę część kosztów władze spółki oszacowały na około 5 milionów złotych. "Całość wskazanych kosztów zostanie ujęta w wynikach pierwszego kwartału 2026 roku" – czytamy w komunikacie.
Drugi koszt to ten wynikający z „niezrealizowanych (odwołanych) imprez turystycznych w tym regionie lub imprez turystycznych na kierunkach obsługiwanych lotniczo przez porty lotnicze w rejonie Zatoki Perskiej”. Inaczej mówiąc, chodzi o "koszty utraconych korzyści w postaci niezrealizowanej marży na produktach turystycznych", których łączną wielkość zarząd spółki szacuje na około 3 miliony złotych.
– Osiem milionów złotych to oczywiście niemałe koszty – komentuje w rozmowie z serwisem Turystyka.rp.pl prezes Rainbowa Maciej Szczechura – ale warto, oceniając ich skalę, pamiętać o skali całorocznej działalności naszej firmy. Przypomnę, że zysk netto spółki w 2024 roku wyniósł 282 miliony złotych. Za 2025 rok jeszcze zysku nie ogłaszaliśmy, ale to też był bardzo dobry rok.
Jak dodaje Szczechura, mimo zawirowania w podróżach na Bliski Wschód, nie zmienia się nastawienie klientów biura podróży do planowania wypoczynku wakacyjnego, skupionego na kierunkach bliższych, czyli rejonie basenu Morza Śródziemnego.
– Na razie nie tylko nie obserwujemy osłabienia popytu na wyjazdy letnie, ale nawet widzimy utrzymującą się nadwyżkę w sprzedaży względem tego samego okresu sprzed roku, wynoszącą ponad 10 procent – wyjaśnia Szczechura.
Nadal klienci chętnie sięgają po oferty wakacji w ulubionych krajach: Turcji, Grecji, Hiszpanii, Tunezji, Egipcie, Włoszech, Bułgarii i Albanii.
Szczechura zapewnia też, że notowane w ostatnich tygodniach zwyżki cen popularnych kierunków nie wynikają wcale z wyższych cen paliwa na rynkach międzynarodowych, ale właśnie z popytu na nie na krajowym rynku. – Ceny paliwa i kurs złotego mamy zabezpieczone na ten rok na stabilnym poziomie, dzięki umowom z bankami, tak zwanemu hedgingowi. Nie widzimy tu zagrożenia – wyjaśnia.
