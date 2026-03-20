Rainbow oszacował straty spowodowane kryzysem na Bliskim Wschodzie. „Wakacje są niezagrożone”

Biuro podróży Rainbow podało, ile kosztowało je ograniczenie, jakie nałożono na ruch lotniczy po ataku Stanów Zjednoczonych Ameryki i Izraela na Iran. - Wakacje letnie nie są jednak zagrożone - mówi prezes Maciej Szczechura.

Publikacja: 20.03.2026 17:47

Klientów biura podróży zwoził między innymi samolot z logotypem biura podróży na kadłubie

Filip Frydrykiewicz

Firma przypomina, że musiała podjąć akcję ewakuowania do Polski 1270 klientów przebywających w regionie objętym konfliktem. To oznaczało, że musiała wysłać po nich do Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jordanii dodatkowe samoloty, które w jedną stronę leciały puste.

To jednak nie wszystko – touroperator musiał zapewnić też turystom oczekującym na powrót, miejsca w hotelach i wyżywienie. Przy czym niektórzy spędzili w nich dwa, trzy dni, ale rekordziści czekali na możliwość powrotu dwanaście dni.

Części klientów biuro podróży opłaciło też przejazd drogą lądową z kraju ich pobytu do kraju, z którego można ich było odebrać bezpiecznie z lotniska, a jeszcze innym zorganizowało podróż samolotami regularnych linii lotniczych z dalekiej Azji (Japonia, Korea, Nepal, Wietnam, Tajlandia, Indonezja), a nawet z Australii. Te ostatnie przeloty odbywały się przez Hawaje i kontynentalne USA, co też rodziło dodatkowe koszty.

Osobny samolot touroperator był zmuszony wysłać wydłużoną, północną, trasą po klientów na Sri Lankę.

Tę część kosztów władze spółki oszacowały na około 5 milionów złotych. "Całość wskazanych kosztów zostanie ujęta w wynikach pierwszego kwartału 2026 roku" – czytamy w komunikacie.

Odwołane imprezy turystyczne to utracone korzyści 

Drugi koszt to ten wynikający z „niezrealizowanych (odwołanych) imprez turystycznych w tym regionie lub imprez turystycznych na kierunkach obsługiwanych lotniczo przez porty lotnicze w rejonie Zatoki Perskiej”. Inaczej mówiąc, chodzi o "koszty utraconych korzyści w postaci niezrealizowanej marży na produktach turystycznych", których łączną wielkość zarząd spółki szacuje na około 3 miliony złotych.

– Osiem milionów złotych to oczywiście niemałe koszty – komentuje w rozmowie z serwisem Turystyka.rp.pl prezes Rainbowa Maciej Szczechura – ale warto, oceniając ich skalę, pamiętać o skali całorocznej działalności naszej firmy. Przypomnę, że zysk netto spółki w 2024 roku wyniósł 282 miliony złotych. Za 2025 rok jeszcze zysku nie ogłaszaliśmy, ale to też był bardzo dobry rok.

Wakacje sprzedają się lepiej niż rok temu

Jak dodaje Szczechura, mimo zawirowania w podróżach na Bliski Wschód, nie zmienia się nastawienie klientów biura podróży do planowania wypoczynku wakacyjnego, skupionego na kierunkach bliższych, czyli rejonie basenu Morza Śródziemnego.

– Na razie nie tylko nie obserwujemy osłabienia popytu na wyjazdy letnie, ale nawet widzimy utrzymującą się nadwyżkę w sprzedaży względem tego samego okresu sprzed roku, wynoszącą ponad 10 procent  – wyjaśnia Szczechura.

Nadal klienci chętnie sięgają po oferty wakacji w ulubionych krajach: Turcji, Grecji, Hiszpanii, Tunezji, Egipcie, Włoszech, Bułgarii i Albanii.

Szczechura zapewnia też, że notowane w ostatnich tygodniach zwyżki cen popularnych kierunków nie wynikają wcale z wyższych cen paliwa na rynkach międzynarodowych, ale właśnie z popytu na nie na krajowym rynku. – Ceny paliwa i kurs złotego mamy zabezpieczone na ten rok na stabilnym poziomie, dzięki umowom z bankami, tak zwanemu hedgingowi. Nie widzimy tu zagrożenia – wyjaśnia.

