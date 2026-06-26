Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go do kuratorium na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

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Z danych z bazy wypoczynku prowadzonej przez MEN wynika, że według stanu na 24 czerwca kuratorzy zatwierdzili 18 225 wypoczynków podczas tegorocznych wakacji. Na zatwierdzenie oczekuje 2717 wypoczynków, 1032 odesłano do korekty.

Wypoczynek dla ponad 750 tysięcy dzieci i młodzieży

Jak podaje resort edukacji, liczba uczestników zatwierdzonych wypoczynków w formie wyjazdowej w kraju to 424,3 tys. dzieci i młodzieży, za granicą – 54,9 tys., a w formie półkolonii – 272 tysięcy, czyli łącznie 751,2 tysiąca dzieci i młodzieży.

Liczba zgłoszonych wypoczynków będzie wzrastać z czasem wraz ze zgłaszanymi kolejnymi wypoczynkami. W ubiegłym roku na początku wakacji zatwierdzonych było 18,2 tys. zorganizowanych wypoczynków, dla 758,6 tys. dzieci i młodzież. Pod koniec sierpnia ub.r. MEN podało, że kuratorzy zatwierdzili i wpisali do bazy blisko 36 tys. wypoczynków. Łącznie skorzystało z nich ponad 1,4 mln uczniów: w formie wyjazdowej w kraju blisko 813,4 tys., w formie półkolonii – blisko 505,8 tys., a za granicą – 96,8 tys. Uczestnicy najczęściej wyjeżdżali do: Hiszpanii, Włoch, Grecji, Bułgarii, Francji, Wielkiej Brytanii.

W bazie wypoczynku https://wypoczynek.men.gov.pl/ są informacje o wszystkich organizowanych w danym sezonie w kraju i za granicą obozach, koloniach, półkoloniach i innych formach zorganizowanego wypoczynku, które przeszły pozytywną weryfikację kuratora oświaty pod względem formalnym.

Obowiązki organizatora wypoczynku dzieci

W zgłoszeniu do kuratora organizator wypoczynku ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania). Informacje z bazy przesyłane są do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem.

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju pełni kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą pełni kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

MEN przypomina, że wypoczynek dla dzieci i młodzieży niezamieszczony w bazie jest organizowany nielegalnie.

dsr/ kcz/