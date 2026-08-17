Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął opinią publiczną i środowiskiem turystycznym. Zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pasażerowie autobusu pochodzili z Podkarpacia i wracali do Polski z pielgrzymki do Medziugorie w Bośni i Hercegowinie.

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Kierowca został zatrzymany przez policję – według wstępnych informacji zasnął podczas jazdy.

Wypadek ponownie skierował uwagę na kwestie bezpieczeństwa podczas międzynarodowych wyjazdów autokarowych.

Przypomnijmy – cztery lata temu w podobnym wypadku w Chorwacji również zginęło 12 osób (wówczas autokar jechał do Medziugorie). Śledztwo wykazało błędy kierowcy (zbyt duża prędkość, niewłaściwa ocena zmęczenia), zarzuty dostał też nielegalnie działający organizator.

Jak podał polsatnews.pl, od 2002 roku w wypadkach autokarów wiozących polskich pielgrzymów zginęło w sumie prawie 60 osób.

Organizacje branżowe reagują na tragedię

Do sprawy odniosły się organizacje branży turystycznej – Polska Izba Turystyki i Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych, publikując oficjalne komunikaty z kondolencjami dla rodzin ofiar, wyrazami wsparcia dla poszkodowanych i podziękowaniami dla służb ratunkowych zaangażowanych w akcję pomocową.

Jednocześnie podkreśliły, że na tym etapie należy zachować wstrzemięźliwość w ocenie przyczyn wypadku, które pozostają przedmiotem postępowania prowadzonego przez właściwe służby.

Poniżej publikujemy treść obu komunikatów.

Komunikat Polskiej Izby Turystyki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku polskiego autokaru, do którego doszło na Węgrzech.

W imieniu Polskiej Izby Turystyki składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinom i Bliskim Ofiar. Łączymy się z nimi w bólu w tych niezwykle trudnych chwilach.

Osobom poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a wszystkim uczestnikom wyjazdu oraz ich rodzinom – siły i wytrwałości.

Wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim osobom, służbom, instytucjom i przedstawicielom władz zaangażowanym w niesienie pomocy, koordynację działań oraz wsparcie poszkodowanych i ich rodzin. Dziękujemy za każdą formę pomocy, solidarności i zaangażowania w obliczu tej tragedii.

Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się pytaniami, informujemy, że organizator wyjazdu nie jest członkiem Polskiej Izby Turystyki.

Na tym etapie powstrzymujemy się od jakichkolwiek ocen dotyczących przyczyn i okoliczności tragedii. Ich ustalenie należy do właściwych służb i organów prowadzących postępowanie.

Zarząd Polskiej Izby Turystyki

Komunikat Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, którym wracali z Medziugorie mieszkańcy Podkarpacia.

Rodzinom i bliskim ofiar składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Wszystkim osobom poszkodowanym życzymy siły i możliwie szybkiego powrotu do zdrowia.

Dziękujemy polskim i węgierskim służbom, personelowi medycznemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc uczestnikom wyjazdu.

Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych