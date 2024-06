Polski kemping pod Śnieżką jednym z najlepszych w Europie

Organizacja ACSI (Auto Camper Service International) opublikowała w najnowszym, czerwcowym numerze magazynu ACSI „FreeLife” doroczny ranking 22 najlepszych kempingów w Europie - podaje w informacji prasowej Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie.

Wśród nich organizacja wyróżniła Camp66 w Ściegnach pod Karpaczem, uznając go za najlepszy kemping w Polsce i jeden z najlepszych w całej Europie w 2024 r.

„Nowoczesny, przyjazny kemping w pobliżu popularnego Karpacza z atrakcyjną restauracją i zadaszonym miejscem do grillowania” - pisze o nim.

Kemping na światowym poziomie

- Tworząc Camp66, chcieliśmy, aby było to miejsce przyjazne dla wszystkich. Tutaj można zapomnieć o codziennym pośpiechu, widok przepięknej panoramy i duże przestrzenie uspokajają nerwy - mówi właścicielka obiektu Magdalena Siemaszko-Arcimowicz, cytowana w komunikacie. Jak dodaje, załoga kempingu to młodzież poszukująca swojej życiowej drogi, a jej „pozytywna energia jest do dyspozycji gości”.