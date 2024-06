Przybędą tysiące nowych miejsc hotelowych

Stolica Małopolski wzbogaciła się m.in. o trzygwiazdkowy Meininger Hotel Kraków Centrum, czterogwiazdkowy The Crown Handwritten Collection oraz mające po pięć gwiazdek Unicus Palace i Wyndham Grand Kraków Old Town. – We Wrocławiu, Trójmieście oraz miejscowościach w pasie górskim i nadmorskim liczba hoteli na koniec 2023 r. była taka sama jak rok wcześniej – zauważa Dariusz Książak. Zmieniła się jednak struktura podaży (część obiektów zamknięto, inne otwarto). We Wrocławiu np. otworzył się pięciogwiazdkowy Grape Hotel, a w Szczyrku Halo Szczyrk z trzema gwiazdkami. W tym roku na rynek weszły hotel Milo w Gdańsku, Halo Szczecin w Szczecinie czy Glar Conference & Spa w Wisełce. W 2023 r. nie odnotowano spektakularnych zamknięć hoteli. W Szczecinie wyłączono z oferty Hotel Rycerski, który przechodzi modernizację.

Odmrażanie rynku

Prezes Książak komentuje, że po kryzysie wywołanym pandemią podaż hoteli na głównych rynkach odbudowała się. W 2023 r. w porównaniu z 2019 r. (ostatnim „normalnym” rokiem w hotelarstwie) liczba obiektów w analizowanych miastach wzrosła o 8,1 proc. Największy wzrost odnotowano w Katowicach (o 18,2 proc.). W Warszawie liczba hoteli w tym czasie wzrosła o 17 proc. Najmniej hoteli (wzrost o 3,1 proc.) przybyło w Trójmieście.

Autorzy raportu Emmerson Evaluation za jedną z najważniejszych transakcji na rynku hotelowym w 2023 r. uznają sprzedaż wieży hotelowej w stołecznym kompleksie The Warsaw HUB przez Ghelamco. Nabywcą był francuski fundusz Corum XL. W wysokościowcu mieszczą się hotele sieci Crowne Plaza i Holiday Express Inn, których najemcą pozostaje spółka Ghelamco Hotel.

Emmerson Evaluation podaje, że w najbliższych latach najwięcej inwestycji hotelowych jest planowanych w Warszawie. Dziewięć nowych obiektów zaoferuje niemal 2 tys. pokoi. Siedem hoteli powstanie blisko centrum miasta, dwa – w pobliżu lotniska. W Trójmieście jest planowanych sześć obiektów (jeden pięciogwiazdkowy). Wrocław ma się wzbogacić o 721 pokoi, Kraków – o 639, a Katowice – o 559. – Część przygotowywanych obiektów była wstrzymana na czas pandemii. Teraz prace projektowe i procedury administracyjne są wznawiane – mówi prezes Książak.

W latach 2024–2027 w Warszawie mają się otworzyć m.in. czterogwiazdkowy Flaner Hotel WorldHotels Crafted Collection (Stare Miasto), trzygwiazdkowy Campanile Modlińska (Żerań), także trzygwiazdkowy Campanile & Premiere Classe (Okęcie). W Krakowie planowany jest m.in. pięciogwiazdkowy Le Méridien (Stare Miasto), w Gdańsku – czterogwiazdkowy Tribute Portfolio (Wyspa Spichrzów).